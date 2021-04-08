Суд в Москве перенес на 13 апреля оглашение приговора пожарным по делу о гибели их коллег

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы перенес на 13 апреля оглашение приговора бывшему начальнику управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрию Ширлину и бывшему сотруднику московского главка МЧС Сергею Барсукову, обвиняемым в халатности по делу о гибели восьмерых своих коллег при тушении пожара на Амурской улице в сентябре 2016 года.

"Оглашение приговора переносится на 12:00 13 апреля", - сообщили ТАСС в суде.

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошел пожар, охвативший 4,5 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных, восемь из которых упали и погибли. Пожар удалось потушить лишь спустя 14 часов.

В ходе прений сторон гособвинение попросило признать Ширлина виновным в халатности и назначить ему наказание в виде 6 лет колонии. Для Барсукова прокурор запросил 5 лет колонии. Семьи погибших пожарных заявили к подсудимым иски на общую сумму более 5 млн рублей.