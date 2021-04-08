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Несколько осужденных устроили голодовку в колонии в Оренбургской области

По данным СМИ, осужденные недовольны своим содержанием

ТАСС, 8 апреля. Несколько осужденных исправительной колонии строгого режима №9 отказались принимать пищу из-за несогласия с действиями администрации, сообщается на сайте УФСИН России по Оренбургской области.

"Несколько осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении строгого режима №9 УФСИН России по Оренбургской области, водворенные в штрафной изолятор за нарушение установленного порядка отбывания наказания, написали заявление об отказе принимать пищу. Свой отказ они мотивировали несогласием с законными действиями администрации, выдвинув требования, противоречащие правилам внутреннего распорядка учреждения. Данная акция направлена на дестабилизацию деятельности учреждения", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, осужденные недовольны своим содержанием. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Оренбургской области, в колонии отбывает наказание осужденный за получение взяток бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, в голодовке он участия не принимает.

По данным ведомства, физическая сила и специальные средства в отношении осужденных не применялись, конфликтных ситуаций не возникало. Сотрудники аппарата управления учреждения и психологи проводят с осужденными разъяснительную работу. О происшествии сообщено в органы прокуратуры и следствия, а также региональному омбудсмену. Учреждение функционирует в обычном режиме.

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РоссияОренбургская область
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