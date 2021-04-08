В Уфе возбудили дело из-за отказа в выплате семье умершего от коронавируса врача

УФА, 8 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили против должностных лиц управления Роспотребнадзора и Минздрава Башкирии в связи с отказом в страховой выплате семье умершего врача скорой помощи. После вмешательства СК проведена повторная проверка, семья умершей женщины получит деньги, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в четверг.

"По факту халатности должностных лиц Минздрава и Роспотребнадзора республики при расследовании обстоятельств смерти врача следственным отделом по Кировскому району г. Уфы следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.

СК начал проверку по сообщениям СМИ, которые писали, что в Уфе врач скорой помощи Елена Гайнуллова умерла после заражения коронавирусом, вскоре умер ее муж, у семьи остался девятилетний сын, которого забрали родители женщины. Управление регионального Роспотребнадзора сообщало, что факт заражения Гайнулловой на работе доказан не был.

"Следователями проверена полнота и законность проведенного Роспотребнадзором расследования обстоятельств заражения, изучена документация медицинского учреждения и материалы расследования, допрошены члены комиссии, принявшей указанное решение, а также коллеги умершего врача. В результате установлено, что не все обстоятельства заражения врача были надлежащим образом учтены и исследованы, в связи с чем инициировано проведение повторного расследования в региональном управлении Роспотребнадзора, по результатам которого установлена причинно-следственная связь между заболеванием врача и ее профессиональной деятельностью", - добавили в СК.

Семья женщины уже получила часть положенных страховых выплат, решается вопрос о выплате компенсации ее сыну. Как уточнили ТАСС в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии, родители Гайнулловой, которые являются опекунами ее сына, получили 2,7 млн рублей страховых выплат и 1 млн рублей за смерть женщины на рабочем месте.