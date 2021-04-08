Мосгорсуд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Навального и члена Pussy Riot

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд сохранил меру пресечения в виде домашнего ареста для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и некоторых других обвиняемых по делу о нарушении санитарных норм на акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы от 18 марта о продление срока содержания под домашним арестом до 23 июня в отношении Ярмыш К. А., Степанова О. О., Барановского Д. С., Алехиной М. В. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Накануне Мосгорсуд отменил домашний арест Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо этого им назначен запрет определенных действий.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве Олега Навального, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, главу профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. По делу назначена лингвистическая экспертиза.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.