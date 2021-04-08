Прокуратура выявила нарушения в медцентре в Липецке после инцидента с новорожденной

ТАСС, 8 апреля. Сотрудники прокуратуры возбудили административное дело в отношении представителя Липецкого областного перинатального центра, где новорожденной девочке неправильно установили катетер, ошибка едва не привела к ампутации кисти. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"В отношении должностного лица ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в областном перинатальном центре Липецка прошла проверка после того, как в СМИ появилась информация о том, что 28 февраля 2021 года в медучреждении родились девочки-близнецы, одной из которых медики неправильно установили катетер в руку. Из-за этого, как уточняется в публикации, у ребенка начался некроз тканей, осложнение едва не привело к ампутации кисти. В настоящее время жизни и здоровью младенца ничего не угрожает.

Как уточняется в сообщении прокуратуры, в деятельности перинатального центра выявлены нарушения закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", а также условий лицензии на право осуществления медицинской деятельности. Проверка показала, что новорожденную вовремя не обследовали, из-за чего она не получила квалифицированное лечение, также плохо вели медицинскую документацию, в медучреждении отсутствовал контроль за качеством, обоснованностью и эффективностью лечебно-диагностических мероприятий.

Как сообщал ТАСС, проверку также проводит территориальный орган Росздравнадзора по Липецкой области.