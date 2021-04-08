МВД по Татарстану проводит проверку после ДТП с участием полицейского

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел по Республике Татарстан начало проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции. При столкновении двух иномарок в центре Казани госпитализированы пять человек, сообщается на сайте МВД по республике.

"6 апреля в 23:55 мск водитель автомобиля Hyundai на пересечении улиц Островского и Миннуллина совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего молодого человека. Установлено, что за рулем автомобиля Hyundai находился сотрудник полиции", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель и четыре пассажира Mitsubishi получили травмы, их госпитализировали.

"По данному факту назначена служебная проверка. Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило по данному факту уголовное дело по п. "а" и "б" ч. 2. ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").