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В Мордовии уволили подозреваемого в мошенничестве и.о. министра лесного хозяйства

По данным следствия, ущерб от действий чиновника превысил 3,6 млн рублей

ТАСС, 8 апреля. Исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Юрий Медянкин, задержанный по делу о мошенничестве, освобожден от занимаемой должности, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"7 апреля Медянкин освобожден от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

Ранее следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по факту хищения бюджетных средств. По данным ведомства, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО "Автострой" был заключен госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа. Стоимость работ составила более 7,4 млн рублей, эту сумму в полном объеме перечислили на счет организации, при этом работы по перевозке на полигон грузов (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были.

По подозрению в совершении преступлений задержаны два представителя коммерческой организации и Медянкин.

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