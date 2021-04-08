Вспышка острой кишечной инфекции произошла в школе райцентра Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 апреля. /ТАСС/. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в начальных классах школы №1 города Олонца в Карелии. Занятия в младших классах временно приостановлены, проводится обследование, сообщил в четверг во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Держу на контроле ситуацию в школе №1 в Олонце, где произошла вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока <…> Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов", - говорится в сообщении.

По словам Парфенчикова, все обратившиеся к медикам лечатся на дому, госпитализация никому не потребовалась. Питание во все школы райцентра поставляет одна организация, жалоб из других мест на них пока не поступало.

По поручению главы региона в Олонце начал работу оперштаб, на месте работают специалисты Роспотребнадзора и комиссия Министерства образования республики.

Следственные органы СК РФ по Карелии также начали проверку в связи с инфекционной вспышкой в школе. По итогам работы будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе республиканского следственного управления.