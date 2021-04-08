Суд сохранил запрет определенных действий для главы "Альянса врачей"

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд сохранил меру пресечения в виде запрета определенных действий для главы профсоюза "Альянс врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасии Васильевой и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагнетом) Николая Ляскина по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока запрета определенных действий в отношении Васильевой А. Е. и Ляскина Н. Н. до 23 июня 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

Ранее суд поместил под домашний арест в рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве брата Алексея Навального Олега, участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, Анастасию Васильеву, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницу ФБК Любовь Соболь и некоторых других активистов фонда. Позже Васильевой смягчили меру пресечения на запрет определенных действий. Накануне Мосгорсуд отменил домашний арест по этому делу Любови Соболь, Олегу Навальному, Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Вместо него им также назначен запрет определенных действий.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с коронавирусом, которым было вынесено предписание оставаться дома.