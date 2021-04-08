Психологи окажут помощь детям, над которыми надругался мужчина в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Необходимую психологическую помощь окажут двум детям из Москвы, над которыми надругался мужчина. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Пятого апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который надругался над двумя детьми, угрожая им убийством. В его отношении возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет его на причастность к другим подобным преступлениям.

"Безусловно, этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. Вся необходимая психологическая помощь детям будет оказана. На мой взгляд, ситуация с сексуальным насилием несовершеннолетних требует пересмотра в законодательстве, с точки зрения наказания этих людей", - сказала Ярославская.

Она добавила, что в 2020 году в Москве было совершено 169 сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.