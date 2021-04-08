В Мордовии во время охоты отчим выстрелил из ружья в 17-летнего пасынка

ТАСС, 8 апреля. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка, в которого во время охоты выстрелил отчим. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"В Рузаевском районе подросток погиб во время охоты. По факту гибели 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 7 апреля 2021 года подросток вместе с 35-летним отчимом охотились на уток возле села Стрелецкая Слобода в Рузаевском районе. В какой-то момент мужчина произвел выстрел из ружья и попал в подростка, ранив в левое бедро. Мальчик умер на месте происшествия.

Назначены необходимые судебные экспертизы, расследование продолжается.