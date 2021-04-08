Неизвестные "заминировали" здание управления ФССП в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" здания Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, эта информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На почту сотрудникам Главного управления ФССП по Москве пришло сообщение о том, что здание якобы "заминировано". Была проведена эвакуация сотрудников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здание обследовано, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.