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Неизвестные "заминировали" здание управления ФССП в Москве

Специалисты обследовали здание, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" здания Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве, эта информация не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На почту сотрудникам Главного управления ФССП по Москве пришло сообщение о том, что здание якобы "заминировано". Была проведена эвакуация сотрудников", - сказал собеседник агентства.

По его словам, здание обследовано, никаких взрывных устройств или взрывчатых веществ не обнаружено.

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