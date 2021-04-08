В Иванове задержали 72-летнего пенсионера, подозреваемого в педофилии

ТАСС, 8 апреля. Следователи возбудили уголовное дело против 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении действий сексуального характера по отношению девочке, его задержали. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

"Фрунзенским межрайонным следственным отделом г. Иваново возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, пострадавшей девочке девять лет.