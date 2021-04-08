Суд смягчил приговор организатору энергоблокады Крыма Ислямову

СОЧИ, 8 апреля. /ТАСС/. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи в четверг вынес решение о смягчении приговора бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову, заочно осужденному за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия определила <...> назначить Ислямову Л. Э. 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, с установлением ограничения - не изменять место жительства или пребывания без согласия со специализированным государственным органом", - сказал член судебной коллегии.

Ранее он был приговорен к 19 годам лишения свободы. Суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокурора, а апелляционную жалобу защитника Николая Полозова — частично. Смягчение приговора Ислямову стало следствием декриминализации ч. 2 ст. 280.1 УК РФ, по которой он был осужден судом по шести эпизодам, связанным с публичными призывами.