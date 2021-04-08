Пожар на складе в Люберцах на площади 6 тыс. кв. м потушили спустя 21 час

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пожар на складе в Люберцах, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь, полностью потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 14:59 объявлена полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Тушение затруднял сильный ветер и высокая пожарная загрузка склада - легковоспламеняющиеся изделия. К ликвидации пожара был привлечен пожарный поезд. Пострадавших в результате пожара нет.

Информация о пожаре по адресу: Проектируемый проезд № 4296, дом 8, поступила в 17:51 в среду. Пожарные, прибыв на место, установили, что горящее здание имеет комбинированную этажность - от трех до восьми этажей. Часть строения - административная, часть - складская. На складе находятся спортивный инвентарь, бытовая химия, а также производится разлив шампуня. Первоначальная площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м, позже она выросла до 6 тыс. кв. м. В 21:15 пожар был локализован, а в 00:05 ликвидировано открытое горение.