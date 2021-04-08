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Дело в отношении Ивана Белозерцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-губернатора Белозерцева Колоскова

До этого суд отклонил жалобы на арест Ивана Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля и его супруги

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на заключение под стражу директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, который проходит обвиняемым по делу о взятке бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд постановил жалобу стороны защиты Колоскова на решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без удовлетворения, а само решение суда первой инстанции - без изменения", - сказал представитель суда.

Накануне суд отклонил жалобы на арест Белозерцева, бизнесмена Бориса Шпигеля и его супруги.

Теги
РоссияПензенская областьДело в отношении Ивана Белозерцева
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