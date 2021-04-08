Десятки мостов и сотни придомовых территорий затоплены из-за паводка в ПФО

ТАСС, 8 апреля. Активное таяние снега и подъем уровня воды в реках привели к затоплению десятков мостов, нескольких дорог и сотен придомовых участков в регионах Поволжья, жителям ряда населенных пунктов продукты и почту доставляют на лодках. О ситуации с паводком в Поволжье сообщают ТАСС представители региональных управлений МЧС и властных структур.

"[В Башкирии] участились факты подтопления [придомовых участков] талыми водами, ежедневно поступает около ста таких обращений. По состоянию на 8 апреля в Центр обработки вызовов "Системы 112" поступило 589 сообщений", сообщили ТАСС в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС, уточнив, что специалисты реагируют на каждый сигнал и оказывают помощь по откачке воды, прокладке отводных каналов.

Экстренные службы региона готовятся к подтоплению жилых домов. В соответствии с прогнозом Башкирского УГМС, в зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов, свыше 11 тыс. жилых домов, в которых проживает более 30 тыс. человек.

В Кировской области также активно тает снег, в зоне подтопления могут оказаться около 180 домов и более 2,6 тыс. человек. В Чувашии под угрозой затопления 10 населенных пунктов. Пенсию и другие социальные выплаты за апрель жителям будут доставлять раньше установленных сроков, сообщили в отделении Пенсионного фонда республики. А в Удмуртии, где с 6 апреля подтоплен низководный мост через реку Вала в Вавожском районе, жителям отрезанной водой деревни почтальоны доставляют корреспонденцию и пенсионные выплаты на лодке, сообщили в пресс-службе УФПС Удмуртской Республики.

Подтопленные мосты и дороги

В Мордовии с начала паводкового периода подтопило 14 из 19 низководных мостов. В ГУ МЧС по республике сообщили, что эвакуация людей не требуется, к населенным пунктам есть объездные пути, а в двух районах республики организованы лодочные переправы.

В Саратовской области паводком подтоплены шесть низководных мостов в трех районах области - Аткарском, Лысогорском и Ртищевском. Во всех местах подтопления также есть объездные пути - от 3 до 75 км, а в Аткарском районе организована лодочная переправа, сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области.

Аналогичная ситуация в Нижегородской области, где подтоплено 10 низководных мостов, эвакуация населения здесь также не требуется. При этом, по данным ГУ МЧС по региону, до поселка Теша из-за затопления моста в Навашинском районе можно добраться только на пригородных поездах. Автомобильное сообщение с поселком, где проживает около 1 тыс. человек, нарушено.

В Татарстане из-за повышения уровня воды на реке Шешма произошло подтопление дорожного полотна низководного моста у населенного пункта Слобода Архангельская Новошешминского муниципального района.

В Оренбургской области ограничено движение по семи низководным мостам. Один из них - на реке Большой Уран у села Боголюбовка Новосергиевского района - подтопило в четверг, сообщили в департаменте пожарной безопасности и гражданской зашиты региона. Также в Оренбуржье демонтирован один понтонный мост в Соль-Илецком городском округе. По данным ГУ МЧС России по региону, зафиксированы переливы через шесть автодорог, ведущих к малым селам, движение по ним прекращено или ограничено.