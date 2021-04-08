Рыболовный траулер загорелся в Охотском море

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Команда рыболовного траулера "Ахтиар", находящегося в Охотском море, сообщила в экстренные службы о возгорании на борту. Как подтвердили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота, к терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый", специалисты готовятся провести разведку.

"Пришло сообщение с траулера "Ахтиар" в Охотском море о возгорании на борту судна. Сначала команда сообщила, что пожар локализован своими силами, но, видимо, траулер продолжил гореть. Сейчас к нему подошел спасатель "Справедливый", готовится провести разведку на борту", - сказал представитель ведомства.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что пожар на рыболовном траулере "Ахтиар" локализован.

"Из трюма извлечены листы гофротары, которые тлели. Пожар локализован. Говорить о полном устранении возгорания пока нельзя", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в пресс-службе сообщали, что суда намерены войти в ледовое поле, чтобы в спокойной обстановке пересадить на борт "Ахтиара" аварийно-спасательную партию.

В новость внесеныв изменения (17:03 мск) - добавлена информация о локализации пожара.