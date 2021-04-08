Турист из России погиб на юге Турции

АНКАРА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Российский турист погиб во время отдыха на юге Турции. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в генконсульстве России в Анталье.

"Генконсульство подтверждает информацию о смерти российского туриста, который находился на отдыхе в провинции Анталья, - сказал собеседник агентства. - Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту".

В дипмиссии добавили, что "по ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно". "Сотрудники загранучреждения совместно со страховой компанией и местными властями оказывают необходимое содействие в репатриации тела на родину", - рассказали в генконсульстве.