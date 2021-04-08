В Мордовии против бывшего и.о. министра лесного хозяйства возбудили дело о взятке

ТАСС, 8 апреля. Следственные органы возбудили уголовное дело о взятке в отношении бывшего исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, задержанного ранее по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"В отношении [бывшего] исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия на основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в 2020 году подозреваемый получил взятку от представителей коммерческой организации ООО "АвтоСтрой" на сумму более 190 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ в рамках государственного контракта по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. На указанную сумму работники коммерческой организации произвели землеустроительные работы на участках, принадлежащих министру и иным лицам. В отношении двух представителей коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

Ранее 8 апреля следствие на основании материалов УФСБ России по Республике Мордовия возбудило дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями по факту хищения бюджетных денежных средств в размере более 3,6 млн рублей. По данным ведомства, в 2019 году между Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО "Автострой" был заключен госконтракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа. Стоимость работ составила более 7,4 млн рублей, эту сумму в полном объеме перечислили на счет организации, при этом работы по перевозке на полигон грузов (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были.

Юрий Медянкин занимал пост и.о. министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии с 2017 года. 7 апреля он был отстранен от должности.