Технику самолета "судного дня" в Таганроге могли украсть до передачи ведомственной охране

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля. /ТАСС/. Кража оборудования из самолета Ил-80, произошедшая в Таганроге Ростовской области в декабре 2020 года, могла произойти в момент, когда самолет не находился под охраной, сообщил журналистам директор Северо-Кавказского филиала ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса России" Николай Череватый, которое выступает подрядчиком и охраняет аэродром.

"Есть и такой вариант, что могли украсть до того [до поступления под охрану УВО]. Понятно, мы это [оборудование] под охрану не принимали, мы приняли под охрану самолет, снаружи он целый. Там же все пишется, все, все записи просмотрели, не было такого", - сказал он.

Череватый отметил, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева на данный момент, напротив, не имеет претензий к УВО Минтранса по охране. "Если бы мы были виноваты, это обнаружили бы, ТАНТК предъявили бы претензии, но они это понимали и не сделали этого, а недавно даже попросили премировать наших [сотрудников] за предотвращение проникновения на территорию аэродрома. На данный момент отсутствуют претензии [У ТАНТК] к УВО Минтранса", - сообщил глава управления.