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СК начал проверку по факту возгорания на траулере в Охотском море

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что проверят наличие нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту возгорания на рыболовном траулере "Ахтиар", который находится в Охотском море, сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"По факту возгорания на рыболовном судне инициирована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - сказано в сообщении управления.

По информации пресс-службы Росморречфлота, команда рыболовного траулера "Ахтиар", находящегося в Охотском море, сообщила в экстренные службы о возгорании на борту. К терпящему бедствие траулеру подошло спасательное судно "Справедливый", специалисты готовятся провести разведку.

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