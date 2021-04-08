Дело о ДТП в Казани с участием полицейского передано из МВД в СК

КАЗАНЬ, 8 апреля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Татарстану приняли к производству дело о ДТП с участием сотрудника полиции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Столкновение двух иномарок произошло 6 апреля в центре Казани, в результате пострадали пять человек.

"Следственными органами СК РФ по Республике Татарстан принято к производству уголовное дело, возбужденное по п. "а", "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что 6 апреля водитель автомобиля Hyundai на перекрестке улиц Островского и Миннуллина, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, выехал на запрещающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, за рулем которого был 18-летний парень. Водитель Hyundai скрылся с места аварии. Водитель Mitsubishi и четыре его пассажира в возрасте от 17 до 19 лет получили травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение городской больницы.

"В результате действий сотрудников Госавтоинспекции по перехвату, водитель автомобиля Hyundai был установлен, им оказался 29-летний сотрудник полиции. Министром внутренних дел по Республике Татарстан принято решение о его увольнении из органов. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.