Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом вышла из комы

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мария Артемова, пострадавшая в массовом ДТП в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била, вышла из комы и переведена из реанимации в палату интенсивной терапии. Об этом ТАСС рассказал адвокат Андрей Князев.

"В настоящее время Артемова покинула реанимацию, она переведена в палату, где ее продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы", - сказал он. Также Князев прокомментировал слова блогера о том, что тот собирается продать все свои машины для выплаты компенсации пострадавшей. "Это его личное дело, нас не интересует источник его доходов. Могу сказать только одно: мы ведем переговоры с его представителями о получении компенсации. Чтобы понять ее размер, надо понять объем средств, который уйдет на лечение Артемовой, ее реабилитацию и компенсацию ущерба", - отметил адвокат.