Под Смоленском задержали членов ОПГ, организовывавших контрабанду товаров из Белоруссии

ТАСС, 8 апреля. Лидера и двух членов преступной группы, которые занимались организацией беспрепятственной контрабанды, в том числе табачной продукции, через границу России и Белоруссии, задержали в Смоленской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Задержан лидер и члены преступной группы, которые занимались организацией беспрепятственного пропуска контрабандной продукции через государственную границу <...> В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 2911 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

В пресс-службе отметили, что преступная группа из трех человек продолжительное время занималась оказанием посреднических услуг. В связи с этим следователи СК и сотрудники ФСБ России продолжают устанавливать должностных лиц таможенных и правоохранительных органов, которые могли им оказывать содействие.

Сотрудниками ФСБ выявлен эпизод получения членами ОПГ от предпринимателя $25 тыс. для передачи их в качестве взятки должностным лицам таможни и органов внутренних дел за незаконный ввоз по трассе М-1 "Беларусь" белорусской табачной продукцией.