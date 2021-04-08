Готовившего нападение на школу в Волгограде подростка отправят в психиатрическую больницу

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. /ТАСС/. Волгоградский подросток, планировавший нападение на школу и обвиняемый в незаконном изготовлении взрывных устройств, будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

15 июня 2020 года ФСБ сообщила о задержании в Волгограде подростка, готовившего нападение на школу. У него изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие. "Решением Центрального районного суда Волгограда подросток из СИЗО № 1 УФСИН России по Волгоградской области будет направлен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, с учетом срока предварительного следствия до 11 мая", - сказала Вальковская.

Ранее со ссылкой на УФСИН России по Волгоградской области сообщалось, что подросток находится в одиночной камере СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области по медицинским показаниям. Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ.

Следствие считает, что жертвами должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт. По данным СК, у 14-летнего школьника обнаружено 18 бутылок с зажигательной смесью. Сам он пояснил, что хотел использовать их ради развлечения. Однако свидетели указали следователям участки местности, где подросток испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся самодельное взрывное устройство, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.

Ранее сообщалось, что семья подростка не попадала в поле зрения социальных и правоохранительных органов, до ареста подросток больше года находился на домашнем обучении из-за болезни. Психологи считают, что в жизни подростка, возможно, были травмирующие жизненные обстоятельства, когда он задумал совершить нападение на школу.