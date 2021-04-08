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В Москве по делу о взятке задержали помощника прокурора по надзору за режимными объектами

Обвиняемая вину не признает

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве старшего помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Елену Кишкурно в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, помощник прокурора вину не признает.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана сотрудниками правоохранительных органов Кишкурно Елена Валерьевна, которая состоит на должности старшего помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Вину она не признает", - сказал собеседник агентства.

В Пресненском суде Москвы ТАСС уточнили, что следствие в лице Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве просит арестовать Кишкурно до 7 июня.

Помощник прокурора уже попадала в криминальные сводки в 2009 году. Тогда на нее было совершено нападение с целью хищения имущества, злоумышленники пытались угнать ее внедорожник, но не смогли этого сделать, так как на нем была установлена спутниковая сигнализация.

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