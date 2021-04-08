Суд в Москве продлил арест обвиняемому в госизмене политологу Воронину

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей политологу Демури Воронину, который обвиняется в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей Воронину до 14 июля по ходатайству следствия", - сказали в суде.

Арестованному инкриминируется преступление по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"). Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

Воронин имеет гражданства России и Германии. Согласно данным из открытых источников, Воронин является бизнесменом, состоящим в германском обществе по изучению Восточной Европы. Сфера его деятельности связана с оказанием консалтинговых услуг.