Суд в Петербурге отменил решение об аресте модели Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа

ТАСС, 8 апреля. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение об аресте фотомодели Лилии Судаковой, обвиняемой в убийстве мужа, и отправил дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой Ольга Карачева.

"Городской суд Петербурга отменил оба постановления суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, но при этом временно продлил Судаковой срок пребывания под стражей до 20 апреля. То есть, хотя суд фактически признал, что решения, на основании которых Лилия содержалась в СИЗО с 28 февраля являются незаконными, выпускать ее до рассмотрения дела в суде первой инстанции не стал", - сказала защитник.

По ее словам, судья после принятия данного решения зачитал лишь вводную и резолютивную его часть, а полный его текст будет изготовлен позднее.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал фотомодель Лилию Судакову, задержанную за причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу, после чего он умер. Вину тогда она признала.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что Судакова была задержана после инцидента в квартире в центре города, где она ударила ножом своего мужа в ходе ссоры на почве ревности. Мужчина позже умер. СК возбудил уголовное дело.

Судакова снималась для глянцевых журналов. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что официально женщина считается безработной.