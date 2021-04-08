Число детей с признаками отравления в райцентре Карелии выросло почти до 60

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 апреля. /ТАСС/. Количество обратившихся к врачам учеников школы № 1 в городе Олонце в Карелии, где зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, выросло с 22 до 57. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Ранее к медикам за помощью с признаками отравления и повышенной температурой обратились 22 ученика младших классов олонецкой школы, а также сотрудница пищеблока образовательного учреждения. Занятия в начальной школе сейчас временно приостановлены.

"В течение суток, 7 и 8 апреля, в Олонецкую ЦРБ по уточненным данным обратились за медицинской помощью 58 человек с признаками кишечной инфекции. Из них - 57 детей, учеников начальных классов МКУ "Средняя общеобразовательная школа № 1", и один работник пищеблока учреждения", - говорится в сообщении.

Состояние больных врачи оценивают как легкой степени, госпитализация никому пока не потребовалась. По приказу главы республиканского ведомства в Олонец для консультаций и помощи выехали главный внештатный педиатр и главный внештатный инфекционист региона.

В республике проверку проводят следственные органы СК РФ по региону, а также прокуратура Карелии. В райцентре организован оперативный штаб, работают представители Роспотребнадзора и Минобразования республики.