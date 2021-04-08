Определены даты начала процессов обвиняемых в даче ложных показаний по делу Ефремова

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы назначил на 14, 19 и 20 апреля слушания по уголовным делам в отношении трех свидетелей, обвиняемых в даче заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом назначено рассмотрение уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ: Кобец Александра Петровича - на 14 апреля 2021 года в 13:00, судья Кириченко К. Е., Бадасян Тевана Левоновича - на 19 апреля 2021 года в 10:00, судья Артемов С. А., Гаева Андрея Александровича - на 20 апреля 2021 года в 09:30, судья Авдотьина А. А.", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая. Она уточнила, что все заседания начнутся сразу по существу.

Предварительное следствие по делам по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания или заключения эксперта") вели в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Москве.

На процессе по делу Ефремова о нарушении правил дорожного движения, из-за чего погиб человек, судья Пресненского суда Москвы допросила трех свидетелей. При этом, как полагает следствие, их утверждения противоречили собранным судом доказательствам. Затем по результатам проверки были возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Специалисты провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, оперативники допросили более десяти свидетелей, изъяли видеозаписи и документы.

В результате фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.