СК возбудил уголовное дело в отношении жителя Красноярска, ранившего ножом мальчика

КРАСНОЯРСК, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Красноярска, ударившего ножом в шею девятилетнего мальчика. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

"Под тяжестью предъявленных улик он [злоумышленник] сознался в содеянном, дав признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего")", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, ребенок пришел к другу и заглянул в приоткрытую дверь квартиры, в которой находился пьяный мужчина. Тот схватил ребенка и стал затаскивать его внутрь квартиры. Мальчик сопротивлялся и громко звал на помощь, тогда подозреваемый ударил его ножом в шею.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения.