Помощника столичного прокурора арестовали на два месяца по делу о взятке

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца старшего помощника московского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Елену Кишкурно, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Пресненского районного суда на срок до 7 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кишкурно Елены Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что сумма вменяемой Кишкурно взятки составляет 5 млн рублей.

Следствие ведет Главное следственное управления (ГСУ) СК по Москве.