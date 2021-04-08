В Петербурге арестован мужчина по делу о мошенничестве с гендиректором нефтяной компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО мужчину, задержанного после того, как генеральный директор нефтяной компании обратился в полицию и сообщил, что отдал мошенникам сумку с 51 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихона Колесникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Суд ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.

Колесникова отправили в СИЗО до 5 июня, когда он был задержан, в пресс-службе не уточнили.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области 6 апреля сообщали, что в ведомство обратился 70-летний гендиректор нефтяной компании и сообщил, что ему по телефону позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и убедили его снять со счета деньги. Затем, по словам заявителя, он ходил по банкам и снимал деньги, после чего отдал сумку с 51 млн рублей мужчине в центре города, который приехал на встречу на Mercedes. Описать приметы мошенника бизнесмен не смог, заявив полицейским, что "его разум был затуманен".

Название нефтяной компании, гендиректором которой является заявитель, в полиции не уточнили.