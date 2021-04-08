Потерявшее ход у берегов Норвегии судно из Нидерландов отбуксировали в порт

ХЕЛЬСИНКИ, 8 апреля. /ТАСС/. Судно из Нидерландов Eemslift Hendrika с нефтью и дизельным топливом, потерявшее ход у берегов Норвегии в понедельник, доставлено на буксире в порт города Олесунна. Об этом сообщила в четверг норвежская береговая охрана.

"Судно Eemslift Hendrika находится в порту Олесунна, операция [по буксировке] завершена в 17:00 по местному времени (18:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Ранее из-за погодных условий в районе нахождения судна буксировку перенесли со среды на четверг.

Сигнал бедствия Eemslift Hendrika подало в понедельник, его экипаж был эвакуирован. На судне находится порядка 350 тонн тяжелой нефти и около 50 тонн дизельного топлива. В главном спасательном управлении Норвегии во вторник опасались, что из-за сильного крена существует опасность опрокидывания судна и попадания топлива, которое оно перевозит, в море. В месте, где находилось Eemslift Hendrika, были плохие метеоусловия - сильный ветер и высокие волны.