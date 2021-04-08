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Обвиняемые в применении насилия к полицейскому на акции в Москве предстанут перед судом

В ходе допроса фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении Ольги Бендас и Александра Глушкова, обвиняемых в применении насилия к сотруднику полиции. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Бендас Ольги Валерьевны и Глушкова Александра Сергеевича поступило в суд, в ближайшее время будет назначена дата слушаний", - сказали в суде.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины и 35-летней женщины. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 23 января фигуранты дела, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, рядом с Пушкинской площадью, нанесли находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции поочередно несколько ударов в область головы и туловища. В ходе допроса фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как ожидается, суд рассмотрит их дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допросов свидетелей.

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