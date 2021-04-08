МИД Абхазии считает неуместным политизацию Грузией гибели людей на границе

СУХУМ, 8 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии считает неуместным политизацию факта гибели людей при переходе госграницы Абхазии в обход установленного пункта пропуска. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии в связи с инцидентом на границе с Грузией, когда при переходе реки Ингур вброд погибли четверо жителей республики. Их тела были обнаружены в среду.

В Тбилиси произошедшее связали с ограничениями на госгранице Абхазии, где несут службу абхазские и российские пограничники, считая КПП Ингур незаконным, а Абхазию - оккупированной территорией. Служба госбезопасности Грузии заявила в среду, что задействовала функционирующую при посредничестве Миссии наблюдателей Евросоюза "горячую линию" и о произошедшем были проинформированы сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью. Спецслужбы же Абхазии заявили, что многие пытаются перейти границу, минуя контрольно-пропускной пункт, потому, что по прибытии в Грузию они должны в обязательном порядке находиться пять дней на карантине.

"В Грузии данное трагическое событие стало лишь очередным поводом для нагнетания истерии и предметом для политических спекуляций. Как официальные грузинские власти, так и их политические оппоненты озабочены не столько самим фактом гибели людей, сколько возможностью продемонстрировать свой наигранный патриотизм и в очередной раз обрушиться с абсолютно беспочвенными обвинениями в адрес России. Считаем абсолютно не уместными любые попытки Тбилиси политизировать произошедшее и пытаться заработать дешевые политические дивиденды на трагической гибели людей", - говорится в комментарии МИД.

В МИД Абхазии отметили, что "обстоятельства данного инцидента расследуются правоохранительными органами". Внешнеполитическое ведомство призвало жителей приграничных районов Абхазии "пересекать государственную границу в установленных пунктах пропуска".

Государственная граница Абхазии с Грузией работает в условиях карантина на фоне пандемии коронавируса с марта прошлого года. Послабления пограничного режима касаются пенсионеров, которые являются получателями пособий на территории Грузии, они могут в случае необходимости переходить границу. Также режим на границе не касается сотрудников Ингурской ГЭС и международных организаций. Для всех, кто остался на сопредельной территории и желает вернуться домой в Абхазию, власти республики периодически организуют гуманитарный коридор.