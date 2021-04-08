Суд арестовал руководителя ОПГ, действовавшей в сфере ритуальных услуг в Брянске

ТАСС, 8 апреля. Суд по ходатайству следователей на два месяца арестовал заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы № 1, который, предположительно, руководил преступной группой, действовавшей в сфере ритуальных услуг. Еще троим фигурантам дела установлены ограничения на определенные действия, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Брянского областного суда.

"По решению Советского районного суда заведующий отделением Брянской областной больницы № 1 взят под стражу на два месяца. Другим трем фигурантам установлен запрет определенных действий", - сказали в пресс-службе.

Деятельность преступной группы выявлена сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции управления МВД России по Брянской области. Предварительно установлено, что с декабря 2020 года по январь 2021-го участники организованной группы под руководством заведующего отделением областной больницы ввели в заблуждение более 80 жителей о плате за ускоренную выдачи тел умерших. Сумма незаконных платежей составляла от 3 тыс. до 7 тыс. рублей, которые члены преступной группы - 11 патологоанатомов и семь ритуальных агентов - распределяли между собой в зависимости от роли и участия каждого, всего было незаконно получено более 400 тыс. рублей. 18 подозреваемых задержали 7 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").