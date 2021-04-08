Суд арестовал депутата нижегородского заксобрания Сивого по делу о мошенничестве

ТАСС, 8 апреля. Суд в Нижнем Новгороде арестовал депутата Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Сивого по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Сивый, являющийся фактическим руководителем компании "Автоинвест", был задержан 7 апреля по делу о мошенничестве при строительстве дома в Дзержинске. По версии следствия, с января 2017 года руководители компании "Автоинвест" вводили в заблуждение участников долевого строительства дома в Дзержинске, при этом они не предполагали завершать процесс возведения объекта. Путем обмана они похитили не менее 40 млн рублей.

Владислав Сивый родился в 1975 году. Он является депутатом заксобрания региона с 2018 года, возглавляет фракцию ЛДПР в областном парламенте. Сивый является членом комитетов заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, а также по транспорту и дорожному хозяйству.