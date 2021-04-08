Прокурор попросил 8 лет колонии для распылившего газ на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Гособвинитель в четверг попросил Мещанский суд Москвы приговорить к восьми годам колонии Павла Грин-Романова, который распылил в лицо бойцу ОМОН газовый баллончик в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

"В суде в четверг прошли прения сторон, прокурор попросил для Грин-Романова восемь лет колонии. Оглашение приговора назначено на пятницу, 9 апреля, на 15:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Суд в четверг начал рассмотрение дела по существу. Как сообщил ТАСС адвокат Артем Немов, Грин-Романов в суде частично признал вину. "Мой подзащитный частично признал вину, защита считает запрошенное прокурором наказание излишне суровым и просила о назначении более мягкого наказания", - сказал адвокат.

Обвиняемый содержится под стражей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 31 января Грин-Романов, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОНа содержимое газового баллончика.