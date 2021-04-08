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В отношении администратора Telegram-бота "Глаз бога" возбудили уголовное дело

Адвокат обвиняемого Федор Сирош сообщил, что у него забрали ордер на его защиту
© Эрик Романенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после задержания в Москве администратора Telegram-бота "Глаз бога". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Мне сообщили, что с ним проводятся некие следственные действия. Какие именно, мне не сообщили. Но раз есть следственные действия, значит, возбуждено уголовное дело. По какой статье, мне также не сказали. Более того, у меня забрали ордер на защиту администратора этого бота", - сказал Сирош.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире администратора Telegram-бота "Глаз бога" в Москве и увезли его.

"Глаз бога" предоставлял услугу по поиску контактов человека из открытых баз данных. В марте Роскомнадзор направил в администрацию Telegram уведомление о необходимости блокировки ботов, занимающихся сбором и распространением персональных данных россиян. В ведомстве утверждали, что подобные действия нарушают российское законодательство о защите персональных данных, а их использование - права субъектов данных. Также Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для установления причастных к распространению персональных данных лиц.

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал несколько ботов, распространяющих данные пользователей, в том числе и "Глаз бога". После этого Роскомнадзор заявил, что не имеет претензий к Telegram.

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