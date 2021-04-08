Глава СК поручил проверить данные о возможном мошенничестве с домом Вячеслава Зайцева

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве и использовании дома модельера Вячеслава Зайцева в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее в эфире федерального канала обсуждалась ситуация с 83-летним модельером Зайцевым, в доме которого в Подмосковье регулярно находится группа людей, снимающих видео для соцсетей. Сообщается, что эти люди используют пожилого модельера для личного обогащения и, возможно, намерены завладеть его имуществом.

"Председатель СК России поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить озвученную в эфире информацию и доложить о результатах", - сообщает СК.