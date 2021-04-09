Из-за пожара в общежитии во Владивостоке эвакуировали почти 300 человек

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудники противопожарных подразделений потушили возгорание в здании общежития во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. На улицу было эвакуировано 297 человек.

"8 апреля в 23:37 (16:37 мск) на пульт пожарной охраны Владивостока поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в общежитии на улице Кирова, 93. Через 5 минут к месту происшествия прибыли первые пожарные подразделения. Благодаря срабатыванию системы управления эвакуацией и грамотным действиям персонала учреждения в качестве превентивных мер была проведена эвакуация всех находящихся в здании людей. На свежий воздух эвакуированы 297 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание и сильное задымление было обнаружено в подсобном помещении. Причиной стало короткое замыкание. В 00:30 (17:30 мск) возгорание было полностью ликвидировано, его площадь составила 6 кв. м. К тушению привлекались 32 человек личного состава и 13 единиц техники.