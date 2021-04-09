В Удмуртии четыре человека погибли при пожаре в частном доме

ТАСС, 9 апреля. Четыре человека погибли в результате пожара в частном деревянном доме в деревне Озегвай Глазовского района в Удмуртии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сообщение о пожаре в деревне Озегвай Глазовского района в деревянном частном доме поступило в 00:50. К несчастью, обнаружены погибшие четыре человека: две женщины и двое мужчин", - сообщили в пресс-службе.

Пожар был ликвидирован в 04:40. Его причина и обстоятельства устанавливается. Обнаружено, что автономный дымовой пожарный извещатель в доме не был установлен.