Горение кровли ангаров цеха по производству дроби в Волгограде локализовали

ВОЛГОГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали горение кровли ангаров на площади 1850 квадратных метров в Кировском районе Волгограда, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В 05:37 пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России Волгоградской области локализовали горение кровли ангаров на площади 1850 кв. метров в Кировском районе города Волгограда на улице Самарской", - сказали в пресс-службе.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, информация уточняется. К ликвидации пожара привлекались 65 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России - 56 человек и 14 единиц техники, добавили в пресс-службе ведомства.