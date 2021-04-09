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Открытое горение цеха по производству дроби в Волгограде ликвидировали

Загорелась деревянная обрешетка кровли цеха

ТАСС, 9 апреля. Пожарные ликвидировали открытое горение ангаров в Волгограде, где расположен цех по производству дроби. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 06:45 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре по адресу: улица Самарская, 5, поступила в 01:20 мск. Загорелась деревянная обрешетка кровли цеха по производству дроби. Первоначальная площадь пожара составила 1 800 кв. м, локализовать его удалось на площади 1 850 кв. м. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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