Экс-главу уголовного розыска города Стрежевого приговорили к семи годам за взятки

ТОМСК, 9 апреля. /ТАСС/. Суд Стрежевого Томской области признал виновным бывшего начальника отдела уголовного розыска полиции города во взяточничестве и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Как установлено судом, бывший полицейский с 2015 года по 2019-й получил взятки на сумму около 1 млн рублей за бездействие в отношении лиц, организовавших занятие проституцией, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"Судом установлено, что в период с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска за обещанное покровительство, в том числе в виде непроведения оперативных мероприятий по пресечению незаконной деятельности, лично получил от лиц, организовавших занятие проституцией, 75 тыс. рублей, а в последующем путем переводов на банковские счета - 900 тыс. рублей. Подсудимый признал свою вину", - говорится в сообщении.

В отношении 34-летнего подозреваемого на основании материалов УФСБ по Томской области было возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Суд, согласившись с позицией прокурора, признал его виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф на сумму 1,95 млн рублей.