Уголовное дело возбудили в Приморье против полицейских за превышение полномочий

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух сотрудников линейного отдела транспортной полиции города Находки в Приморье. Как сообщает в пятницу пресс-служба управления, они подозреваются в превышении должностных полномочий.

"По версии следствия, в 2016 году сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте с целью улучшения показателей Находкинского ЛО по выявлению и пресечению совершения преступлений сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности. Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением насилия". Основанием стали материалы УФСБ России по Приморскому краю и отдела собственной безопасности УТ МВД России по ДФО.

Задержаны двое подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен ряд обысков, производятся допросы свидетелей случившегося.