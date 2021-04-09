В Пушкине почти 100 детей эвакуировали из детского сада из-за возгорания

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Небольшое возгорание электроплиты произошло в детском саду в поселке Челюскинский в Пушкинском городском округе Подмосковья. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В детском саду произошло небольшое возгорание электроплиты на кухне. В целях безопасности эвакуированы почти 100 детей и 12 человек персонала", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. Пострадавших в результате происшествия нет.