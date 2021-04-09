{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять районных судов Волгограда эвакуировали после сообщений о минировании

Угрозы получили работники Красноармейского, Кировского, Советского, Краснооктябрьского и Дзержинского судов

ВОЛГОГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей пяти районных судов Волгограда эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании зданий. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"В районные суды Волгограда - Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Дзержинский - поступили сообщения о минировании. Сотрудники и посетители указанных судов эвакуируются до проверки данных сообщений сотрудниками ГУ МВД РФ по Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияВолгоградская область
В Севастополе подросток получил перелом позвоночника в школе-интернате
Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники СК и прокуратуры
Читать полностью