Пять районных судов Волгограда эвакуировали после сообщений о минировании

ВОЛГОГРАД, 9 апреля. /ТАСС/. Сотрудников и посетителей пяти районных судов Волгограда эвакуировали из-за поступивших сообщений о минировании зданий. Об этом сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"В районные суды Волгограда - Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Дзержинский - поступили сообщения о минировании. Сотрудники и посетители указанных судов эвакуируются до проверки данных сообщений сотрудниками ГУ МВД РФ по Волгоградской области", - говорится в сообщении.